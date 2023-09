Pupi Avati e Laura Morante alla IX edizione del Premio Mario Puzo

Focus sulle aree interne ma con un respiro internazionale. Così la nona edizione di “Corto e a Capo – Premio Mario Puzo” ha tenuto a battesimo nuovo talenti, esperimenti cinematografici e racconti del territorio irpino e del sannio.

Il filo conduttore del festival di quest’anno è stato “Il posto dei sogni”, con un nuovo sguardo legato all’entroterra campano, una nuova proiezione in cui la speranza di rinnovamento non lascia posto alla rassegnazione.

La presenza di scrittori, autori e nomi noti come Pupi Avati e Laura Morante hanno avvicinato il mondo del cinema italiano a luoghi dove non è di casa. Sono stati proprio loro con i loro racconti e le loro esperienze a dare un senso compiuto al tema della kermesse: non bisogna mai rinunciare a coltivare i propri sogni, non bisogna mai smettere di alimentarli perché alla fine possano realizzarsi.