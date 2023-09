Quattro Giornate di Napoli, ecco il portale dell'insurrezione del 1943

È stato uno dei momenti più epici della recente storia di Napoli. Le Quattro Giornate tra il 27 e il 30 settembre 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la popolazione si ribellò all'occupazione tedesca e insorse per liberare la città.

Ora, le immagini e i video di quell'epoca prendono un'altra forma e comunicano una Napoli e una Campania diversa: non ci sono scenari di guerra negli scatti di Hillmar Landwehr, il reporter della Wehrmacht di stanza sotto il Vesuvio a quei tempi.

Panorami, campagne, costiere, vita quotidiana: questo sarà mostrato all'Archivio di Stato dal 18 ottobre prossimo, grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra l'istituto, la Federico II, il Goethe Institut e l'Ambasciata tedesca. Per l'occasione è nato anche un portale, www.napoli43.it, creato in collaborazione con Anpi.

Landwehr voleva restituire al bello della vita i luoghi sfigurati dalla guerra, ritrarre paesaggi che si rifiutavano di perdersi nella follia collettiva di un conflitto barbaro che vide la Campania al centro delle operazioni di guerra nel Mediterraneo.

Nel servizio le parole di Ciro Raia, Presidente dell'ANPI provincia di Napoli