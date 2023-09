Rapina in un supermarket a Pozzuoli, altri due arresti

Due uomini, ritenuti coinvolti in una rapina in un supermercato di via Campana a Pozzuoli lo scorso luglio, sono stati arrestati dai carabinieri di Pozzuoli, che già per lo stesso episodio avevano catturato un'altra persona.

Si tratta del 28enne Giuseppe Di Fraia e del ventenne Giacomo De Rosa Cultrera che avrebbero agito insieme a Franceco Pio Carandente, già in carcere.

I militari, attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito il percorso dei banditi a bordo di una moto e di uno scooter, prima e dopo la rapina, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due, uno dei quali, con i suoi movimenti, avrebbe fatto da apripista agli altri due.