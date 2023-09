Reddito di cittadinanza, in marcia per dire no alla abolizione

Corteo questa mattina a Napoli contro l'abolizione del reddito di cittadinanza: la marcia per dire no alla decisione del Governo è stata organizzata dal movimento “7 novembre” e dalla “Rete dei comitati per la difesa e l'estensione del reddito di cittadinanza”. I manifestanti sono partiti da piazza del Plebiscito per arrivare a via Santa Lucia, sede della Regione: in questo momento hanno bloccato il traffico alla galleria Vittoria.