Reginaldo, la Canalis e la nuova vita al Casalnuovo con gol al debutto

Real Casalnuovo-Portici, prima giornata di Serie D. Reginaldo, 600 presenze tra i professionisti, si presenta con un assist e un gol al suo esordio tra i dilettanti. “Il Casalnuovo è il mio Real Madrid”, dice. “Una sfida personale: dopo l'infortunio di gennaio al ginocchio mi davano per finito”.



Altroché. A 40 anni, dopo un'operazione al menisco, fa ancora la differenza. Non solo in campo, in un club completamente nato da zero. “Mi ha colpito per l'umiltà”, spiega l'allenatore Raffaele Esposito. “Lo abbiamo scelto perché è un uomo spogliatoio”, rivela il presidente Antonio Stompanato.



In Campania, Reginaldo c'era già stato trascinando la Paganese ai playoff di Serie C. Prima aveva raggiunto la fama con 16 gol in Serie A tra Treviso, Fiorentina, Parma, Siena. E la celebre storia da rotocalco con Elisabetta Canalis. “Mai detto che mi ha rovinato la carriera, ma voglio che la gente mi ricordi per quello che ho dato al calcio”, spiega ora.