Riabilitazione, a rischio terapie per cinquemila pazienti

L'allarme arriva dalle associazioni di categoria: presto in Campania, nel campo della riabilitazione, non si potrà dare assistenza a tutti i pazienti presi in carico. Il budget a disposizione è agli sgoccioli e per circa 5000 pazienti potrebbe essere interrotte le terapie.

Un tema annoso, posto l'ultima volta al centro di un incontro con la Regione Campania, lo scorso luglio: le risorse ci sono, spiegano gli addetti ai lavori, ma sono appostate altrove.

Le associazioni di categoria compatte chiedono alla Regione Campania di intervenire, rivendicando l'importanza del settore per la Sanità regionale con le sue circa 6 milioni di prestazioni annue e una spesa di quasi 320 milioni di euro. E rispondono a chi nei giorni scorsi aveva parlato di possibili casi di illeciti.

Nel servizio gli interventi di Pierpaolo Polizzi, presidente Aspat, e Antonio Gambardella, presidente Aisic