Ricciardi torna a casa

“E' proprio un ritorno a casa, come aver accompagnato un vecchio amico, nel Cilento che conoscevo quasi solo dal punto di vista letterario” dice Lino Guanciale, ospite del festival “Segreti d'autore”. L'amico è naturalmente Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario cilentano nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e amatissimo dal pubblico televisivo. Aspettando il set della terza stagione Ricciardi è sbarcato anche negli Stati Uniti. Guanciale, che riprende il tour teatrale con “Napoleone, la morte di Dio” e a maggio sarà al Bellini di Napoli, a palazzo Coppola di Valle-Sessa Cilento riceve il premio Segreti d'autore, nell'omonimo festival ideato da Ruggero Cappuccio. Con la direttrice artistica Nadia Baldi si confronta sul tema "L'arte di dimenticare" e firma autografi per i tantissimi ammiratori. Fino al 10 settembre il festival alterna residenze artistiche, cinema nato da progetti sul territorio, viaggi nella musica come il tango e il fado che si fondono con le tradizioni locali, teatro, letteratura, incontri. Il 9 settembre quello con il regista Marco Bellocchio.