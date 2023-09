Rinnovo di Kvara, De Laurentiis: "Nessuna trattativa". La Salernitana multa Dia

"Nessuna trattativa in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Chi ne parla ha come unica fonte gli agenti del calciatore, il cui contratto scade tra quattro anni". E' dura la presa di posizione ufficiale del Napoli su una querelle, quella dell'adeguamento del contratto del georgiano, che sta agitando ulteriormente un ambiente già destabilizzato dallo stop interno con la Lazio.

Garcia prova a isolarsi e stamattina, pur senza i quindici big assenti per le Nazionali, è tornato al lavoro a Castel volturno con i superstiti per capire come rimediare a ciò che non ha funzionato con i biancocelesti. Osservata speciale la difesa e, fin dall'amichevole di giovedì con la primavera, fari puntati su Natan. Il brasiliano punta a esordire a Marassi contro il Genoa. Di certo c'è che il reparto, smarrita la solidità dei soli ventisei gol subiti l'anno scorso, necessita di alternative.

Sono otto invece i convocati nelle varie nazionali per la Salernitana. Uno di questi, il senegalese Dia, si è appena visto decurtare di trentamila euro la prossima mensilità di stipendio dopo i malumori espressi per il fallimento della trattativa con il Wolverhampton. Il gelo calato con l'ambiente ha portato alla mancata convocazione col Lecce e a quelle polemiche con cui Sousa ha parzialmente giustificato la cattiva prestazione del via del Mare. Ora il tecnico portoghese si augura che la lontananza forzata con l'attaccante decisivo nella salvezza dello scorso anno aiuti a riportare il sereno tra le parti.