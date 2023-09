Salernitana, caccia alla prima vittoria

Il figliol prodigo Dia è finalmente tornato in città ma è fermo per un infortunio muscolare rimediato con la nazionale senegalese. Problemi fisici anche per Coulibaly. E così, alle 18:30 contro il Torino, la Salernitana dovrà andare a caccia della prima vittoria stagionale senza due dei suoi pezzi da novanta che assisteranno alla partita dalla tribuna dell'Arechi.

Paulo Sousa recupera, però, Daniliuc e Maggiore che partiranno dalla panchina. Davanti ad Ochoa Gyomber, Lovato e Pirola saranno chiamati a contenere la forza fisica di Duvan Zapata. Centrocampo a quattro con gli esterni Bradaric, a sinistra, e Mazzocchi a destra. In mezzo scelte obbligate. Bohinen e Legowski dovranno arginare la foga dei ragazzi di Juric che giocano uomo su uomo non concedendo respiro. Fantasia la dovranno garantire Kastanos e Candreva che agiranno alle spalle dell'unica punta. Botheim è favorito per la maglia da titolare, ma Sousa non esclude l'ipotesi Ikwuemesi, che sarebbe all'esordio dal primo minuto, e accarezza anche l'idea Cabral falso nueve.