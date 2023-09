Salernitana, il ritorno di Dia divide i tifosi

Getta acqua sul fuoco mister Paulo Sousa alla vigilia di Salernitana-Torino, coincisa con il ritorno in città di Boulaye Dia dopo le polemiche per il caso-mercato, l’infortunio in nazionale e il rientro ritardato.

Non si sa quando sarà pronto per giocare, di certo non lo farà nel posticipo con il Toro (in cui mancherà anche l’altro infortunato, Lassana Coulibaly), mentre i tifosi, sul bomber senegalese, sono divisi.