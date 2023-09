Salvatore, il sorriso dopo l'incubo: "Grazie ai medici sono rinato"

E' uscito finalmente da un incubo Salvatore. Dopo due settimane trascorse in rianimazione e una serie di delicati e complessi interventi chirurgici può di nuovo guardare al futuro, coccolato dai genitori e assistito dai medici del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate.

Le operazioni alle quali il ragazzo è stato sottoposto sono state effettuate in pieno agosto. Mese in cui la struttura sanitaria di Castel Volturno ha registrato un picco di accessi al Pronto Soccorso ( 4790) da ogni parte della regione. E ben 398 sono stati gli interventi chirurgici d'urgenza effettuati dai medici.

Nel servizio le interviste a Salvatore Parente, Ugo De Cescenzo, responsabile servizio Anestesia Pineta Grande Hospital, Vincenzo Schiavone, presidente Pineta Grande Hospital.