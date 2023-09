Il Cilento e l'importanza della Posidonia

Godono di ottima salute così come il mare in cui sono immerse le praterie studiate e monitorate dai giovani biologi marini dellla Summer School appena conclusa a Pioppi in Cilento, nel Salernitano.

Monitorate per una settimana , dopo quelle di Sicilia e Sardegna, sono tra le più estese e ricoprono fondali per 80 chilometri tra Agropoli e Marina di Camerota. Boschi subacquei che aiutano nell'obiettivo della decarbonizzazione dell'atmosfera, tengono così a bada il riscaldamento del pianeta, costituiscono una protezione della costa e la salvano dalla erosione al pari delle barriere coralline, raccontano i due coordinatori della Summer School, Paolo Fasciglione e Luigi Valiante.

Non sempre sono in buona salute e così sono necessarie competenze, come quelle acquisite dagli 11 allievi arrivati a Pioppi da tutta l'italia.

Sono futuri professionisti che aiuteranno le praterie minacciate da pesca a strascico, ancoraggi illegali, inquinamento del mare. Alcuni dei 20mila reati, di cui un quarto in Campania, rilevati dal rapporto Mare Monstrum di Legambiente.

Nel servizio le interviste a Luigi Valiante e Paolo Fasciglione coordinatori della Summer School sul monitoraggio della Posidonia, e a Valerio Calabrese, membro del direttivo di Legambiente e direttore del Museo Vivo del Mare di Pollica