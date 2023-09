San Carlo, si insedia Fuortes

Prima uscita pubblica del nuovo Sovrintendente durante il corteo in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista barbaramente ucciso in Piazza Municipio a Napoli.Con l'annuncio della borsa di studio che il teatro dedica alla memoria del giovane. E per quel che riguarda il suo lavoro al San Carlo, Fuortes dice di aver trovato un clima positivo in teatro e di confidare nella possibilita' di svolgere un ottimo lavoro.Succede a Stephane Lissner, decaduto dal suo incarico con due anni di anticipo sulla scadenza del contratto per effetto del decreto che fissa il limite di eta' a 70 anni nelle fondazioni liriche anche per i direttori stranieri

Nel servizio intervista a Carlo Fuortes, Sovrintendente Teatro San Carlo