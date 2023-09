Sorrento, ecco il primo punto: gli highlights del 2-2 contro il Cerignola

Il Sorrento neopromosso conquista il primo punto in Serie C pareggiando 2-2 contro il Cerignola nella gara disputata a Potenza. I costieri vanno avanti nel primo tempo con Blondett, ma vengono ripresi da un rigore trasformato da Malcore. Nella ripresa rossoneri di nuovo in vantaggio grazie a un tiro dalla distanza di La Monica che sorprende il portiere avversario, poco dopo la magia di Tentardini consente ai pugliesi di riequilibrare l'incontro.