Al via il Girone C, subito derby tra Giugliano e Sorrento

Sette squadre campane ai nastri di partenza: capoluoghi di provincia, piazze di grande tradizione. Prende il via la Serie C ed è subito derby tra il neopromosso Sorrento e il Giugliano che ritrova lo stadio De Cristofaro.

Sabato tocca all'Avellino, al Partenio-Lombardi contro il Latina. Rosa profondamente rinnovata per gli irpini che i bookmakers piazzano in prima fila assieme a Catania, Crotone e Benevento. Per i sanniti, il primo anno dopo la retrocessione inizia sul campo della Turris, altro derby della prima giornata. E mentre la Casertana, appena ripescata, partirà il 17 settembre, la Juve Stabia ha presentato la squadra al Menti, prima dell'esordio in casa del Monterosi Tuscia.