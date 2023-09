Sicurezza in mare, gli operatori chiedono formazione

La scomparsa in mare del giovane Manuel Cientanni, caduto da un'imbarcazione probabilmente in seguito a una manovra sbagliata al largo di Cetara, il 14 agosto, evidenzia ancora fortemente il problema della sicurezza in mare.

La possibilità di guidare una piccola barca o un gommone anche senza la patente dedicata in certe occasioni si rivela fatale, soprattutto se al timone si mette qualcuno che ha bevuto o ha assunto droga. Gli operatori del turismo chiedono almeno un corso di abilitazione per la conduzione di una barca per chi la noleggia.

Nel servizio le interviste a Mike D'Urso, segretario della Lega Navale di Salerno; Luciano Di Meo, noleggiatore di imbarcazioni; Davide Di Stefano, presidente Assomare e Marco Sansiviero, presidente Fenalp Turismo.