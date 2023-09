Sinagoga, porte aperte

La 24esima giornata europea della cultura ebraica è occasione per conoscerne il concetto di bello e il patrimonio storico artistico. La Comunità Ebraica di Napoli e dell'intera Italia meridionale è composta solo da 200 persone e quindi in tanti non conoscono neppure la Sinagoga ospitata in un antico edificio in fondo a Via Cappella Vecchia, nel cuore di Chiaia ma in un angolo appartato e silenzioso. Nel segno dell'amicizia e del dialogo tra culture diverse è arrivato in Sinagoga anche il Console Generale del Marocco.

Nel servizio interviste a Cesare Moscati, rabbino capo della Comunità Ebraica di Napoli e a Mhammed Khalil, Console Generale del Marocco