Abodi: "Dobbiamo recuperare l'umanità di questi luoghi"

Sopralluogo tecnico a Caivano, al centro Delphinia, per il ministro dello Sport Andrea Abodi. Scenario delle violenze subite dalla due cugine minorenni, l’impianto sportivo sarà riqualificato e rimesso in funzione entro la primavera, secondo le intenzioni del governo.

“Attenti però a tenere le mani dei clan lontane dai fondi stanziati”, ha detto il parroco di Caivano Maurizio Patriciello, che ha accompagnato il ministro assieme al prefetto di Napoli e al commissario straordinario, fresco di nomina, Fabio Ciciliano.

Critico sulla scelta di introdurre un commissario il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Intanto dal Consiglio dei ministri via libera al cosiddetto “decreto Caivano” nel quale, in estrema sintesi, si introduce un aumento della sanzione per lo spaccio di lieve entità con l'arresto in flagranza del minore, l'ammonimento del questore fin dai 12 anni e ‘daspo’ urbano.

