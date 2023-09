Spaccio di droga, blitz a Santa Maria Capua Vetere

All'arrivo delle auto dei carabinieri da diverse finestre del rione Iacp di Santa Maruia Capua Vetre sono volate decine e decine di involucri contenenti di droga. L'area della case popolari della città sammaritana è considerata, infatti, una delle principali aree di spaccio della provincia casertana. I Carabinieri della locale compagnia con l supporto degli uomini della stazione dell'Arma, hanno passato l'intera notte a perquisire appartamenti, vani condominiali e cantine. Oltre 130 dosi di droga già confezionate, principalmente cocaina ed hashish, e pronte alla vendita, scovate in nascondigli in abitazioni e lungo le scale dei fabbricati. Fondamentale è stato il supporto dei cani del nucleo cinofilo carabinieri di Sarno che hanno individuato anche gli involucri occultati all'interno di piccoli vani ricavati negli androni dei palazzi. Sette le persone denunciate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre mille euro in contanti.