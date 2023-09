Il Napoli debutta in Champions a Braga: è arrivata l'ora di cambiare marcia

Allarme rosso. L'esordio in Champions, stasera alle 21 a Braga, è già un passaggio fondamentale per la stagione del Napoli, ma anche per la tranquillità di Rudi Garcia.

L'ultima prestazione con il Genoa ha di sicuro lasciato il segno, tanto da aprire già sui social la discussione sul futuro del francese, che sembra comunque prematura.

Qualche problema tecnico all'aereo ha rinviato di circa due ore la partenza per il Portogallo, ma non ha cambiato la missione di un'inversione radicale di rotta, perché c'è da cominciare bene l'avventura europea per non compromettere subito il cammino.

Capitolo formazione: dovrebbe essere arrivato finalmente il momento dell'esordio di Natan in difesa. Davanti sperano Lindstrom e Simeone.