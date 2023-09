Terremoto in Marocco: la testimonianza di un cittadino irpino

C'era anche un cittadino irpino a Marrakech nei drammatici momenti in cui un sisma di magnitudo 6.8 colpiva il Marocco questa mattina, causando già oltre mille vittime.

Immagini che lasciano sgomenti. Una tragedia che ne ricorda, purtroppo un'altra, vissuta tanti anni fa dalla Campania e in particolare dagli irpini.La Farnesina ha reso disponibile per tutti i cittadini italiani un numero verde per l'emergenza, consigliando a chi è in Marocco di recarsi negli aeroporti di Rabat e Casablanca.

Nel servizio le parole di Maurizio Iannaccone, testimone del terremoto