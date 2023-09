Draghi, il santuario nella roccia e una torre pendente: il fascino di Volturara

Una storia millenaria intrisa di leggende fantastiche, come quella di Gesio, l'eroe che uccise il feroce drago lasciato dai Visigoti a difesa della grotta che custodiva il loro immenso tesoro. Volturara Irpina è la regina della Piana del Dragone.

Forse fu fondata dai guerrieri di Annibale, mentre furono i longobardi ad edificare il castello che dominava l'intera valle, centrale nel sistema difensivo dei castelli irpini.

Tra i monumenti principali la chiesa di San Nicola che si affaccia su piazza Roma: risale al XVI secolo. Poi la torre campanaria del 1754, una delle più inclinate d'Italia.

Il santuario della Madonna della Piana, costruito nella roccia tra grotte antichissime, offre un collegamento tra storia e natura. A Volturara i turisti arrivano in massa per maneggi, trekking e soprattutto l'ebbrezza di arrampicate e falesie a pochi metri dalla piazza principale: qui c'è una via ferrata tra le prime d'Italia, unica e certificata in Campania. E poi la "variante del mulo", sentiero di categoria nera per i super esperti.

Capitolo gastronomia: questo è il weekend della festa del fagiolo quarantino, presidio slow food e simbolo gastronomico della città.

Nel servizio l'intervista al sindaco Marino Sarno.