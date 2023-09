Rudi Garcia: "Lozano via per questioni economiche, a me piaceva"

Sorteggio Champions, mercato ma soprattutto Napoli-Lazio: tanti gli argomenti trattati da Rudi Garcia alla vigilia della sfida coi biancocelesti in cui Osimhen e compagni andranno a caccia della terza vittoria in altrettante uscite stagionali, per presentarsi alla sosta a punteggio pieno. Sull' addio di Lozano, di ritorno al Psv Eindhoven, il tecnico francese è stato chiaro: “Motivi economici”