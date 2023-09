Neapolis Marathon, Ottiavio Andriani direttore tecnico

Con la Nazionale ha partecipato alla maratona dei Giochi Olimpici di Pechino del 2008, chiudendo al 23esimo posto. E sempre con la maglia azzurra ha preso parte ai Mondiali del 2005 ad Helsinki e a quattro Europei. E poi una miriade di altre maratone. Ottaviano Andriani, per tutti Ottavio, è il nuovo direttore tecnico della terza edizione della Neapolis Marathon, in programma il prossimo primo ottobre.

"Possiamo dire di avere un tracciato davvero bello e agonisticamente molto valido - afferma Andriani - Siamo al lavoro ora per dare alla gara un tasso tecnico significativo".

Partenza e arrivo in piazza del Plebiscito. Al momento circa 2500 concorrenti.

Nel servizio l'intervista a Maurizio Marino, presidente della Neapolis Marathon