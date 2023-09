Minacce ai cronisti, in Campania in cinque vivono sotto scorta

Più tutela per chi cerca di raccontare la verità in territori difficili. E' quanto da tempo invoca il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania ( Sugc). Una richiesta ribadita con forza dopo le ultime nuove minacce ricevute dalla cronista di Aversa, Marilena Natale. Un caso purtroppo non isolato.

Il fenomeno non va sottovalutato, come hanno rimarcato Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Paolo Borrometi, rispettivamente coordinatore nazionale e presidente di Articolo 21. Si impone poi una riflessione sull'utilizzo dei social network.

Nel servizio le interviste a Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto della Fnsi, e alla giornalista Marilena Natale