Il Giugliano pensa in grande: "Play off? Perchè no..."

L'anno scorso il sogno playoff svanì all'ultima giornata, ma il Giugliano era ancora una matricola in serie C. Oggi con un anno di esperienza in più, un calciomercato che ha garantito alla rosa di mister Di Napoli numerosi rinforzi e soprattutto con lo stadio De Cristofaro finalmente a disposizione, l'obiettivo è consolidarsi nella categoria e dare l'assalto alle zone nobili della classifica. Mister Di Napoli non ha dubbi: “I ragazzi sono ambiziosi come me, daranno il massimo”