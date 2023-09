Napoli, scatta il tour de force. La Salernitana aspetta Dia

Archiviata la parentesi delle nazionali, il Napoli prepara la trasferta col Genoa che darà il via a tre settimane ricche di impegni tra campionato e Champions. A Salerno non è ancora rientrato Boulaye Dia che, dopo l’infortunio in nazionale, era atteso nelle scorse ore in città. Intanto sono ufficiali le designazioni: Genoa-Napoli sarà arbitrata da Fabbri; Salernitana-Torino da Giua