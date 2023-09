Raspadori, Elmas, Lindstrom: una maglia per tre

"C'è molto da lavorare, siamo solo all'inizio". Ieri, in un evento legato al cinema, ha speso poche parole per il Napoli Aurelio De Laurentiis che però un suggerimento a Rudi Garcia sembra averlo dato elogiando la prestazione di Raspadori in nazionale. Sarà proprio lui, vista l'indisponibilità di Politano, a contendersi con Lindstrom ed un Elmas apparso in gran forma con la Macedonia una maglia da titolare contro il Genoa, al fianco di Kvaratskhelia e Osimhen. Sempre che qualcuno di loro non venga dirottato ad agire da mezzala, in un centrocampo i cui titolari Zielinski, Lobotka e Anguissa sono altrettanto reduci da impegni internazionali. Poi c'è il tour de force di sette match in 23 giorni che incombe e che potrebbe suggerire all'allenatore qualche rotazione fin dalla prima partita. Intanto a Castel Volturno il gruppo è tornato a lavorare quasi al completo, così come a Pontecagnano dove la Salernitana prepara il posticipo con il Torino che, visti data e orario (lunedì alle 18.30), fa registrare una prevendita fiacca: fino a ieri sera 2.600 biglietti staccati. Un'altra chance al fin qui evanescente Botheim, o l'esordio da titolare di Ikwuemesi le alternative a disposizione di Paulo Sousa per il centro dell'attacco, vista l'indisponibilità per infortunio di Dia che, ritardando il rientro in città, ha aggiunto benzina sul fuoco delle polemiche per la recente vicenda di mercato. Dividendo addetti ai lavori e tifosi tra chi ne sottolinea l'imprescindibilità per la Salernitana e chi invece gli indica la porta. Che stavolta non è quella con due pali e una traversa