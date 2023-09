Alle 20.45 Napoli-Lazio. Ufficiale il calendario Champions

Stasera al Maradona l'ultima giornata prima della sosta per le Nazionali. Per provare a restare a punteggio pieno Rudi Garcia non dovrebbe cambiare molto rispetto al successo sul Sassuolo: qualche dubbio solo sul binario di sinistra, col solito ballottaggio Mario Rui/Olivera e con Kvaratskhelia che potrebbe esordire dal primo minuto. La Uefa intanto ha reso note date e orari dei gironi di Champions: debutto in Portogallo il 20 settembre per il Napoli che il 3 ottobre successivo ospiterà il Real Madrid