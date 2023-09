Napoli Femminile, "Serie A impegnativa, ma siamo pronte alla sfida"

Tra gli affreschi della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore calciatrici e staff tecnico vengono premiate alla presenza dell'Assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante per lo straordinario campionato vinto lo scorso anno. Torna in serie A il Napoli Femminile, e la squadra promette impegno e grinta. Subito due trasferte impegnative. Esordio in campionato a Como, preceduto dalla sfida di Coppa Italia a Roma.

E' una realtà che si va sempre più consolidando in città quella del calcio femminile. Notevoli gli sforzi compiuti in questi anni dal sodalizio partenopeo.

Nel servizio le interviste all'attaccante Elisa del Estal Mateu, all'allenatore Biagio Seno, e al presidente Alessandro Maiello.