Pallanuoto e nuoto nel segno di D'Angelo e Travaglio

Enzo D'angelo e Giulio Travaglio, entrambi campioni flegrei che durante la loro carriera hanno collezionato medaglie e firmato memorabili pagine di sport nella pallanuoto e nel nuoto di fondo.

Alla loro memoria è dedicato il torneo organizzato a Bacoli da Nuoto Club Puteoli, in collaborazione con il Comune , Coni e Fin Campania. Le gare sono state giocate nel porto di Baia.

E' stata la formazione under 16 del Circolo Nautico Posillipo, composta da atleti classe 2008-2009, ad aggiudicarsi il torneo. La squadra di Mister Koinis, dopo aver superato la Dea Sport Project in semifinale, ha vinto la finale con l 'Acquachiara per 9-5. La competizione ha acceso i riflettori sull'alto valore formativo di nuoto e pallanuoto per i giovani. Nel servizio l'intervista a Maurizio De Chiara della Fin.