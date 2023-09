Matricola senza stadio, ma è un Sorrento ambizioso

A distanza di quattro mesi dal trionfo in serie D, il Sorrento si è tuffato nel campionato di C senza timori reverenziali e, nonostante la sconfitta all'esordio col Giugliano, ha già messo in mostra un buon calcio. La salvezza o qualunque altro traguardo passeranno da Potenza, città scelta per ospitare le partite casalinghe visto che l'impianto cittadino, lo stadio Italia, non è a norma e dovrà essere rifatto. Nel servizio le interviste a Ciro Loreto, Giuseppe Cappiello e Vincenzo Maiuri, rispettivamente difensore, presidente e allenatore del Sorrento.