Trasporto locale: numero di viaggiatori prepandemia ma senza fondi

Tra rientro al lavoro e ripresa scolastica alle porte, il trasporto pubblico locale va verso un autunno in cui al turismo ancora sostenuto si sommano i flussi dei pendolari. ‘’Necessaria una ripartenza efficiente e quindi necessari fondi'', dicono i sindacati. Tra le priorità da affrontare: le gare di affidamento delle aziende locali di trasporto pubblico, per ora andate deserte eccetto che a Caserta. I bandi sono stati formulati nel 2016, prima della pandemia e della crisi inflattiva energetica. Giovedì sull'ipotesi di annullamento o rimodulazione si terrà un incontro in Regione, annuncia la Filt Cgil. La Fit Cisl ricorda l'obiettivo da portare a completamento della azienda unica del trasporto pubblico. Dopo il terribile incidente ferroviario di Brandizzo, prioritario in tutti i territori il tema della sicurezza, ricorda la Uil.

Nel servizio le interviste a Angelo Lustro segretario generale Filt Cgil Campania, a Alfonso Langella segretario generale Fit Cisl Campania, e a Pierino Ferraiuolo segretario aggiunto Uil Trasporti Campania