Tutti i misteri della morte di Lady Diana nel libro di Annalisa Angelone

Dal 31 agosto 1997, giorno del tragico schianto di Parigi, sulla morte di lady Diana esistono almeno due verità. Quella dei processi, che derubricarono tutto a un banale incidente d'auto provocato dall'inseguimento dei paparazzi e da un autista ubriaco, e quella delle inchieste giornalistiche. L'ultima delle quali è raccolta nel libro della giornalista Rai Annalisa Angelone: "Diana Spencer, morte, mito e misteri".

L'autrice mette in fila tutte le inesattezze nelle indagini emerse nelle varie inchieste, e analizza i motivi per i quali Diana, da principessa delle favole protagonista del matrimonio più iconico del ventesimo secolo, fosse diventata dopo il divorzio con Carlo un personaggio scomodo non solo per la Corona ma anche per altre potenze mondiali. Soprattutto a causa dell'impegno umanitario e contro le mine antiuomo.

Tanti i particolari poco conosciuti rivelati nel volume. Dall'analogo incidente che coinvolse la "rivale" di Diana, Camilla Parker Bowles, agli oscuri presentimenti della principessa. Abbastanza per dire che il caso non è chiuso.



Nel servizio le interviste alla scrittrice Vincenza Alfano e all'editore Alessandro Polidoro