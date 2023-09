Una Butterfly memorabile

Ovazioni infinite per Aylin Perez, splendida nel ruolo dell'eroina pucciniana. Brillante il resto del cast, da Saimir Pirgu nel ruolo di Pinkerton, accanto ad Ernesto Petti e Marina Comparato. Per il regista Ferzan Ozpetek Butterfly non è una vittima ma una donna decisa e determinata. L' allestimento si avvale anche di scene costumi e luci di alto livello e tra gli applausi più scroscianti quelli per Dan Ettinger alla guida di orchestra e coro del San Carlo. Madama Butterfly è andata in scena per la prima volta nel 1904 e da allora non ha mai smesso di ammaliare il pubblico del melodramma.