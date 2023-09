Numero chiuso a medicina, il Consiglio regionale vota per lo stop

Un testo di legge di soli tre articoli, per scrivere la parola “fine” al numero chiuso nelle facoltà universitarie delle professioni sanitarie. La Regione Campania ha esercitato il diritto di iniziativa legislativa che spetta per Costituzione anche alle Regioni. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge che ora dovrà essere discussa dal Parlamento.

Il testo prevede già dal prossimo anno accademico lo stop ai test d'ingresso, poi impegna il Ministero dell'Università a un rendiconto del fabbisogno di risorse strumentali e umane per garantire il libero accesso alle facoltà a tutti gli studenti che vorranno iscriversi e infine delinea un regime transitorio con la possibilità di seguire da remoto online le lezioni dei primi due anni per far fronte al prevedibile boom di iscritti, con relativi problemi di organizzazione della didattica nelle università.

Nelle intenzioni dei proponenti, la legge dovrebbe tutelare il diritto allo studio e rappresentare una spinta per rimpolpare gli organici medici degli ospedali. Anche dal Governo, in ultimo proprio dal titolare del dicastero della Salute, Orazio Schillaci, erano arrivati segnali di propensione ad un cambio di regime per quanto riguarda l'accesso alla facoltà di medicina e delle altre professioni sanitarie.

In aula, poco prima del voto, Vincenzo De Luca ha criticato l'atteggiamento di chiusura di quanti, nel mondo accademico e della professione medica, hanno già espresso contrarietà all'ipotesi di abolizione del numero chiuso. Il governatore si è scagliato anche contro il business dei corsi di preparazione ai test d'ingresso. “Non possiamo più tollerare un meccanismo che non fa alcuna selezione meritocratica e penalizza solo i figli della povera gente - ha detto De Luca - la selezione va fatta ma sul campo e nelle materie che riguardano la medicina e non materie estemporanee - ha proseguito - e dando la possibilità ai ragazzi che hanno passione di intraprendere questo percorso universitario”.