Grazzanise, vandali in azione nella tenuta confiscata

Incappucciati, vestiti di nero e pistole in pugno, alcuni soggetti si sono introdotti nei giorni scorsi nella tenuta una volta teatro dei summit di camorra per vandalizzarla. Messi in fuga dal sistema di allarme collegato alle forze dell'ordine, sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza

Oggi questa villa a Grazzanise, in provincia di Caserta, in cui sono ancora visibili gli affreschi del boss Francesco Schiavone, è un bene confiscato dallo Stato: in via di ultimazione i lavori per far sì che al suo interno si tengano laboratori didattici affidati all'istituto Falco di Capua. Saranno prodotti pane e mozzarella ma, sottolinea il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella: “C'è bisogno di una rivoluzione culturale”.