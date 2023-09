Viaggio a Castelfranco in Miscano, patria del caciocavallo Dop

Castelfranco in Miscano è la patria del caciocavallo Dop. Fino a domenica celebrerà il prodotto con una partecipatissima festa. Ma il paese è celebre anche per aver dato i natali alla famiglia del compositore Antonio Pappano, per la tradizione degli scalpellini e per il bosco del Monte Tufaro, patrimonio comunitario.

Nel servizio l'intervista al sindaco Andrea Giallonardo.