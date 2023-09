Vince l'oro e chiede alla fidanzata di sposarlo, doppia gioia per Maresca

Dall’oro agli anelli, all’anello d’oro. Salvatore Maresca, 30 anni appena compiuti di Castellammare di Stabia, dopo aver trionfato nella sua disciplina ginnica d’elezione, nella World Challenge Cup di Parigi, ha festeggiato la vittoria andando ad abbracciare la sua fidanzata in tribuna. Poi si è inginocchiato e ha dichiarato il suo amore, chiedendo di sposarla, con tanto di anello. Le lacrime di felicità e il suo “sì” sono state la seconda gioia di giornata per lo stabiese, che subito dopo ha messo la medaglia appena vinta al collo della ragazza. Ora “Thor” – questo il soprannome di Maresca – si giocherà l’accesso alle Olimpiadi di Parigi ai Mondiali di Anversa, dal 30 settembre all’8 ottobre, dove Salvatore vorrà quantomeno confermare, se non migliorare, il terzo posto di due anni fa a Kitakyushu in Giappone.