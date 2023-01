L'esperto: "Le limitazioni al traffico sono efficaci"

Modena è terza nella classifica di Legambiente delle città più inquinate d'Italia. Ma preoccupano anche i dati di Reggio e Piacenza. Intanto oggi e domani tornano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, dove non potranno circolare i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5).

Sul tema Francesco Rossi ha intervistato Eriberto De' Munari, direttore tecnico Arpae Emilia Romagna, che parla comunque di situazione, negli anni, in miglioramento.