Bologna, Zaki: "Lotterò sempre per i diritti umani"

Zaki e la sua Bologna. Di nuovo insieme, anche se lontani. Lo studente egiziano dell'Alma Mater è intervenuto in collegamento in occasione della Repubblica delle Idee. Il suo volto, il suo sorriso, le sue parole in Piazza Maggiore. "E' come piazza Tahir - ha detto Zaki - mi fa sentire un sentimento di libertà. Qui mi sento sicuro, perché sono tra le persone che hanno combattuto per la mia libertà in questo periodo".

Martedì, 21 giugno, a Mansoura si svolgerà un'altra udienza.



Il servizio della redazione