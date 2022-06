Senza suolo fertile e in salute, non

c'è vita. E i dati attuali sulla siccità sono impressionanti. In

una situazione già di grande incertezza sul piano economico,

si rischia di perdere produzioni, reddito, posti di lavoro.



Nel servizio di Samuele Amadori abbiamo intervistato Stefano Gasperi, presidente Confagricoltura Modena, Alfieri Volpe, agricoltore e Valentina Borghi, presidente Bonifica Renana.