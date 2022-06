Covid di nuovo in crescita

Dopo settimane segnate da una certa stabilità, la curva dei contagi è tornata a crescere in Emilia Romagna. L'ultimo bollettino ne conta 3117, per il secondo giorno consecutivo sopra la soglia dei tremila. Una settimana fa si aggiravano intorno ai 1800.

Tra le province in cui l'incidenza dei casi è più alta, quelle romagnole. In generale la regione è stata collocata dal monitoraggio dell'istituto superiore di sanità tra i territori a rischio alto.