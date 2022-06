Decarbonizzazione, la firma a Ravenna

Sei colossi dei distretti industriali di Ravenna e Ferrara alleati per la decarbonizzazione. Cabot, Herambiente, Versalis-Eni, Marcegaglia, Polynt e Yara vp Italia, con partner tecnici Eni e Snam, firmano infatti questa mattina nella città dei mosaici un protocollo d'intesa per l'avvio del processo e per valutare tutte le leve a disposizione, inclusa la cattura di CO2. L'occasione è l'incontro "Decarbonizzare i settori 'hard to abate'. Il progetto a Ravenna. Il ruolo della ccs nella transizione energetica" promosso da Omc med energy conference and exhibition.

Nel servizio di Paolo Pini , le voci di Antonio Marcegaglia, Giuseppe Ricci PRES. CONFINDUSTRIA ENERGIA e del CEO di Snam Stefano Venier