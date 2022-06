Elicottero precipitato, terminate le operazioni di rimozione

Sono proseguite per ore, ieri (14 giugno), ai piedi del monte Cusna, sull'Appennino reggiano, le operazioni di rimozione della carcassa dell'elicottero precipitato giovedì provocando la morte dei sei passeggeri e del giovane pilota. Il relitto sarà poi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori rilievi, dopo i sopralluoghi già svolti nei giorni scorsi dall'investigatore dell'agenzia per la sicurezza del volo e dal perito incaricato dalla procura di Reggio Emilia. Alle operazioni, che prevedono l'impiego di elicotteri per trasportare i rottami fuori dal vallone, partecipano il Soccorso alpino, della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e la polizia provinciale. Intanto, all'istituto di medicina legale di Modena sono in corso gli esami autoptici di rito sulle salme delle sette vittime.

Nel servizio di Giulia Bondi, le interviste a Luca Nanni (Nucleo Elicotteri vigili del fuoco Bologna) e Simone Less (Maresciallo Soccorso Alpino Guardia di Finanza)