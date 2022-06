Il duplice femminicidio di Castelfranco, il figlio ha tentato di fare da scudo alla madre

Il figlio minorenne della coppia avrebbe tentato di fare da scudo alla madre, rallentando così l'azione omicida di Salvatore Montefusco, il 69enne reo confesso del duplice femminicidio di lunedì a Castelfranco Emilia, nel modenese. Le vittime, Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, uccise con un fucile a canne mozze con matricola abrasa. Un arma che Montefusco, nel corso dell'interrogatorio di garanzia - in carcere a Modena - ha dichiarato di aver rinvenuto in uno scatolone e aver sempre conservato perché temeva per la sua incolumità, avendo - a suo dire - testimoniato - oltre dieci anni fa - in un processo contro il clan dei Casalesi.

Il servizio di Francesco Rossi montato da Fausto Magnani