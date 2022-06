Il gran fascino delle Vecchie Signore

È stata grande l'emozione degli abitanti di Cervia e dei tanti turisti già in vacanza nella cittadina del ravennate, nell'accogliere le 426 auto d'epoca che stanno partecipando alla Mille Miglia.

sono arrivate ieri, intorno alle 22.30, sotto la torre San Michele, nel cuore del porto canale.

Dalla vicina Milano Marittima poi proseguiranno alla volta di Roma, per risalire verso Parma e tornare a Brescia, da dove sono partite.

L'arrivo della mille miglia è stato preceduto dalla sfilata delle Ferrari che hanno reso omaggio, anch'esse, a quella che è considerata la corsa più bella del mondo.

Brescia-Cervia-Milano marittima è stata la prima delle quattro tappe. Gli equipaggi per quattro giorni, fino a sabato, sono impegnati in un tragitto di oltre duemila chilometri.

Nata nel 1927 come gara di velocità, la 1000 miglia è oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa gli scenari unici dell'italia più bella, una gara definita da enzo ferrari come un "museo viaggiante" unico nel suo genere.