Il lento ritorno a bordo

Con la pandemia è crollato il numero dei biglietti venduti e nemmeno quest'anno si prevede di tornare ai livelli pre-Covid. E negli ultimi mesi i costi sono aumentati enormemente per il caro-gasolio. Per questo, le aziende del trasporto pubblico chiedono ristori. I dati presentati in un convegno a Bologna.

Nel servizio di Nicola Zanarini montato da Dario Collina le interviste a Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper e vicepresidente di Asstra, e a Laura Campanini, della Direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo