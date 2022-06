Il tesoro di Ulisse Aldrovandi

A 500 anni dalla nascita, l'università di Bologna ricorda a celebra il medico, naturalista, botanico e ricercatore Ulisse Aldrovandi, che istituì il primo museo di storia naturale in Europa. A Palazzo Poggi esposta parte della collezione che lasciò all'Alma Mater. Tra il centinaio di preziosi e rarissimi reperti in mostra il seme vegetale più grande del mondo e un pesce - la centrina - conservato con modalità innovative per i tempi.

