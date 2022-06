Intossicazione da cannabis, bimbo di 10 mesi in ospedale

Domenica sera, un bambino di 10 mesi è stato portato all'ospedale di Rimini dai genitori. Era in gravi condizioni ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Gli esami hanno rivelato che si trattava di intossicazione da cannabinoidi. Ora è fuori pericolo.

Squadra Mobile e Procura indagano per capire come abbia assunto la sostanza: se in casa o al parco, in modo accidentale o no.

Nel servizio di Serena Biondini, l'intervista al pediatra Augusto Biasini